Puntata speciale di Linea Verde per le eccellenze irpine Un tour dedicato alle bontà della terra irpina. Domani in onda su Raiuno

Chiara Giallonardo e Marcello Masi hanno fatto tappa in Irpinia per girare una puntata speciale di Linea Verde. I due conduttori nei giorni scorsi hanno già visitato diverse aziende della provincia.

La puntata che andrà in onda domani, racconterà le più interessanti attività e innovazioni presenti nella provincia. Tra queste c’è il punto vendita di via Circumvallazione “Cose da Mat”. Qui i conduttori hanno potuto assaporare e vedere con i propri occhi la realizzazione delle bontà della innovativa pasticceria che non si rivolge solo ai celiaci. Altra tappa del tour della Rai è a Solofra dove è nata la prima università dei videogiochi.

E sempre nel “territorio” dell’innovazione, un gruppo di giovani “under 30” ha intrapreso un’attività che sta ricevendo premi e riconoscimenti in tutto il mondo: quello della stampa 3d di componentistica per automobili, prodotta quasi interamente in materiali biodegradabili. Nell’immancabile giro del gusto il programma si è occupato, di zuppe di verdure le eccellenze come Carmasciando e il Pastificio Graziano. Ed infine, Chiara e Marcello hanno fatto un tour completo tra i luoghi simbolo come Piazza Libertà, il Duomo, la Dogana e la Villa Comunale.