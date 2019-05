Salute della donna, arrivano le "beauty social angels" Prima giornata dedicata alle mamme con professioniste volontarie e visite gratuite

Successo per la prima giornata dedicata alla salute della donna, dal titolo "Mamma: chi si prende cura di te?", promossa dalle Beauty Social Angels, gruppo di professioniste al femminile che hanno prestato consulenze gratuite volta alla divulgazione di informazioni sul benessere e la salute della donna in dolce attesa e sulla cura di sé in generale. Una giornata rivolta alle mamme ed alle donne che desiderano informarsi sui cambiamenti corporei che si verificano durante il delicato periodo della gravidanza e dell’allattamento, ma anche sulla propria salute in generale, con consulenze gratuite cosmetologiche, massoterapiche, di medicina estetica, nutrizionali e senologiche, a cura delle professioniste Maria Teresa Rigione, Sara Farace, Emanuela Montella, Katya Tarantino, Giulia Corrado e Graziella Di Grezia.

La prossima iniziativa che vedrà coinvolte le Beauty Social Angels è in programma per venerdì 14 giugno, al Circolo della Stampa di Avellino, con una tavola rotonda promossa dalle associazioni Pabulum, Farma e benessere e Tempo libero di Avellino, nell’ambito dell’expo “Benessere in... Irpinia”. Sul tema “La prevenzione oncologica” si confronteranno le biologhe nutrizioniste Katya Tarantino e Giulia Corrado, il radiologo senologo Graziella Di Grezia, il chirurgo maxillo-facciale Emanuela Montella, la psicoterapeuta Carla Nutolo, il medico chirurgo oculista Vincenzo Pagliara e la cosmetologa Maria Teresa Rigione.