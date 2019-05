Volontari di banco alimentare nelle piazze in Campania 1- 2 giugno: “La fame non va in vacanza”

In occasione del suo trentennale, banco alimentare scende per la prima volta in piazza con i suoi volontari per raccogliere fondi a sostegno delle persone più bisognose che vivono nel nostro paese. “La fame non va in vacanza” è il nome dell’iniziativa che si svolgerà l’1-2 giugno in oltre 50 piazze in tutta Italia.

In Campania i volontari saranno presenti domenica 2 giugno a Napoli, Avellino, Agropoli, Buccino, Mercato San Severino e Salerno.

Con una donazione minima di 10 euro sarà possibile ricevere due vasetti da 340 gr. di gustose marmellate e un volantino informativo sulle attività di Banco Alimentare, impegnato ogni giorno a recuperare eccedenze alimentari perle persone che vivono in povertà.

“Pensiamo sia arrivato il momento anche per Banco Alimentare di scendere in piazza per far conoscere il nostro lavoro quotidiano a sostegno delle persone più deboli e fragili – sottolinea Giovanni Iovinella, presidente dell’Associazione Banco Alimentare della Campania Onlus –. La fame non va in vacanza, vuole far capire quanto grave sia il problema della povertà alimentare nel nostro paese, ancor di più nel periodo estivo quando le città si svuotano e migliaia di persone restano sole, a volte senza aver cibo a sufficienza. Le categorie più esposte sono le più fragili e meno visibili come i bambini e i minori. Banco Alimentare lavora ogni giorno per aiutare queste persone.”

Nel 2018 il Banco Alimentare ha assistito 1.500.000 persone, di cui 345.000 minori, attraverso 7.569 strutture caritative a cui sono state distribuite 90.000 tonnellate di cibo.

In Campania ha sostenuto 152.565 persone distribuendo gratuitamente 7.000 tonnellate di cibo per un valore commerciale di quasi 16 milioni di euro.

Da fine maggio a fine giugno sarà possibile partecipare a tanti eventi legati al trentennale del Banco Alimentare durante i quali sarà proposta anche la confezione di due marmellate con il messaggio “La fame non va in vacanza”.