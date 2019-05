Il coro delle voci bianche incanta il Conservatorio Cimarosa Successo per i piccolo del Secondo Circolo di Avellino

Il concerto delle voci bianche del secondo circolo di Avellino ha incantato l’Auditorium Conservatorio “D.Cimarosa”. I piccoli coristi hanno allietato il numeroso pubblico presente in sala con alcuni brani tratti dall’opera “Turandot” . L’intermezzo musicale ha visto la presenza del Soprano Carmela Petitto accompagnata al pianaforte dal Maestro Stefania Cucciniello con l’esecuzione di tre brani tratti dal repertorio operistico e cameristico italiano.

Il Coro Incanto del 2° Circolo Avellino ha una propria attività concertistica e di partecipazione a concorsi internazionali promossi dal Teatro S. Carlo di Napoli nonché una funzione di talent scout che consente ai giovani promettenti di trovare un percorso di studio vicino alla propria sensibilità artistica.

Recentemente i piccoli coristi hanno vissuto l’emozione delpalcoscenico con la messa in scena di Turandot nella magnifica cornice del Teatro di San Carlo nell’ambito dell’evento internazionale “Europa in Canto”, interpretando coralmente brani accompagnati da cantanti professionisti edall’Orchestra, eseguendo movimenti scenici sul palcoscenico guidati dal Direttore d’orchestra.

Grande la commozione della Dirigente Scolastica Dott.ssa Mary Morrison che ha ringraziato la numerosa platea presente, affermando l’importanza del Concerto del Coro di Voci Bianche quale “manifesto” dell’azione educativa e didattica è per noi operatori della formazione del 2° Circolo Didattico di Avellino motivo di promozione culturale e di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli scolari, le famiglie e il territorio unitamente alle emozioni fatte di “Parole”, suoni e musica, che tra di loro si intrecciano.

Infine la Dirigente ha ringraziato la cortese collaborazione e disponibilità del Presidente e il Direttore del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, Stella Matarazzo della Cosmopol – Avellino, il Dirigente Scolastico Maria Teresa Cipriano e gli allievi dell ’IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, il Dirigente Scolastico del Liceo Statale P.E.Imbriani prof. Sergio Siciliano, Presidente della Misericordia di Avellino, i genitori tutti per la preziosa collaborazione e il personale di tutto il circolo.

Presente alla manifestazione la Dott.ssa Rosa Grano Dirigente dell’U.S.P di Avellino che si è complimentata con i piccoli del coro e con il maestro Giuseppe Colarusso, per l’impegno e per la professionalità mostrata e per gli ottimi risultati raggiunti.

I PICCOLI CORISTI: Ammetto Alessandro, Aurigemma Serena, Basco Sharon, Aurora Beatrice Aurora, Capone Sabrina, Ciccarone Daria, Ciccone Livia Clericuzio Costanza, Cimnaghi Simone, Conte Noemy Mya, De Angelis Giulia, De Cunzo Sophie, De Lauro Sofia, Dell’Anna Sara,Della Sala Samira, Esposito Alice, Evangelista Andrea, Evangelista Sofia,Festa Luca, Ficca Ludovica, Gaeta Isabel, Galasso Livia, Gatto Francesca, Grimaldi Chiara,Guerriero Elena Iandolo Giovanni, Iannaccone Karol, Liberale Gennaro, Marinelli Viola, Meoli Mario, Mirante Liliana, Nazzaro Ludovica, Nocerino Giuseppe, Oliviero Giovanni, Oliviero Matteo, Petruzzo Vincenzo, Picone Martina, Rite Luigi, Roca Ada, Saporito Silvia, Skubinski Arianna, Staiano Antonia, Taormina Davide, Testa Miriana, Todesca Antonia, Valentino Asia, Zarrella Valentina.