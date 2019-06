Buon compleanno a Luca Apuzza L'angolo degli auguri

“I fratelli sono certamente ciò che i migliori amici non potranno mai essere. La nostra, una infanzia meravigliosa: compagni di gioco e di tante avventure, complici nelle marachelle, spalla a cui appoggiarsi nei momenti tristi, risate fino allo sfinimento, insomma nel bene e nel male insieme noi quattro. La vita si sàè piena di incertezze, ma tu di sicuro sei la persona su cui potrò sempre contare.Un fratello come te, è un regalo speciale per la vita. Buon compleanno Luca, ti auguro tanta serenità, emozioni e meravigliosi momenti da vivere a pieno con chi ami”. Con affetto Daniela