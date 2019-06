Sicurezza stradale e lotta alla distrazione Iniziativa all'insegna della prevenzione ad Avellino

“Ad Avellino la più importante giornata di sicurezza stradale e lotta alla distrazione per tutte le scuole”. Domani 4 Giugno 2019, a partire dalle ore 9.30, il Corso Vittorio Emanuele II altezza Parco Comunale, si trasformerà per un giorno in una palestra di sicurezza stradale.

Una campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale a 360 gradi e per 365 giorni all’anno, promossa da Volvo Trucks, che dopo aver viaggiato in tante città italiane, arriva ad Avellino con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e delle Istituzioni.

Parteciperanno centinaia di studenti, dai bambini delle materne ai ragazzi delle scuole superiori, in modo da dare un importante contributo alla formazione di utenti della strada virtuosi. L’iniziativa coinvolge tutti i rappresentanti degli “Alleati della Strada” che ogni giorno con il proprio impegno e lavoro assicurano la sicurezza sulle nostre strade: Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia Stradale e la Protezione Civile di Montoro, incontreranno gli studenti con uomini e mezzi per far conoscere da vicino il proprio operato e gli strumenti della sicurezza.

Gli studenti potranno salire su una motrice e conoscere i più moderni sistemi di sicurezza sviluppati da Volvo Trucks, scoprendo anche le nuove tecnologie e l’innovazione che rivoluzionerà il settore della guida e dei trasporti in chiave di sicurezza attiva e passiva.

Verranno allestite 3 aree tematiche e le classi compiranno a turno l'intero percorso tra le "stazioni "delle varie Forze dell'ordine e di sicurezza intervistando le pattuglie ed ascoltando i loro consigli e racconti. I formatori delle autoscuole Unasca, partner nazionale del progetto Stop Look & Wave, spiegheranno a bambini e ragazzi quanto sia fondamentale la lotta contro la distrazione e quale sia l'educazione verso la nuova guida automatizzata.

Un’esperienza emozionale unica nel suo genere in cui le istituzioni di Avellino, le Forze dell'Ordine, quotidianamente impegnate sul territorio, e Volvo Trucks saranno a disposizione degli studenti per far sì che la sicurezza e il rispetto per l’ambiente diventino abitudine quotidiana e che la conoscenza degli strumenti di prevenzione vada di pari passo con la formazione di una cultura della consapevolezza e del valore sociale della strada.