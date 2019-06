Diocesi Ariano-Lacedonia: promuove 10 borse lavoro Progetto Policoro, in collaborazione con la cooperativa sociale Artour

La diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia, tramite Caritas, Pastorale sociale per il lavoro e Progetto Policoro, in collaborazione con la cooperativa sociale Artour, promuove il progetto ‘Tutti insieme per mano’, finanziato con i fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica italiana grazie alla campagna ‘Liberi di partire, liberi di restare.

Si tratta di una selezione pubblica per 10 borse lavoro, contributo al reddito destinate agli stranieri presenti nel territorio diocesano, per superare il disagio socio - economico legato alla mancanza di lavoro e promuovere l’inclusione sociale degli individui.

Nello specifico, i soggetti beneficiari dovranno espletare le seguenti attivitàsotto la direzione della cooperativa: interventi di manutenzione volti al miglioramento/conservazione dell’arredo e del decoro urbano delle parrocchie e assistenza logistica nelle manifestazioni organizzate dalle parrocchie della Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia. Il borsista sarà affiancato da un tutor di riferimento opportunamente formato dal Corso di Mediatore Culturale, parte integrante del Progetto ‘Tutti insieme per mano’, il quale avrà la funzione di accompagnamento e sostegno del borsista nel contesto lavorativo, con particolare riferimento alla programmazione ed organizzazione dei compiti e delle mansioni previste nel progetto. Il borsista dovrà garantire la presenza di almeno 15 ore settimanali presso i luoghi interessati dall’attività progettuale. ll progetto nasce da una riflessione sulle parole più profonde e vere pronunciate da Papa Francesco, che in occasione della Giornata del Migrante e del Rifugiato, ha parlato delle paure che suscita l’immigrazione e sulla necessità di non permettere a queste paure di determinare le risposte, condizionare le scelte e compromettere rispetto e generosità.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di ammissione alla borsa lavoro deve essere redatta sull’apposita modulistica predisposta dal Cooperativa Sociale Artour a r.l.che è a disposizione nella sede del Centro di Socializzazione Stranieri ed Ultimi sito in via Giacomo Matteotti n. 48 e deve pervenire mediante consegna a mano da lunedì 10 giugno 2019 presso l’Ufficio Protocollo del Centro di Socializzazione Stranieri ed Ultimi sito in via Giacomo Matteotti n. 48, in Ariano Irpino (AV) entro e non oltre le ore 12 del giorno 24/06/2019.