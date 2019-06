Arriva il caldo africano:si scommette sul meteo di Ferragosto Si gioca sulle temperature massime e minime delle principali città. A Napoli sull'under-over 29,5°

Meteo pazzo e la primavera che non c’è stata. Salto in avanti, un sorpasso incredibile che sta catapultando gli italiani direttamente nel cuore caldo dell’estate. Le bizzarrie del clima hanno catalizzato l’attenzione mediatica nelle ultime settimane, ma non solo: anche i trader di Snai hanno deciso di cimentarsi nelle previsioni meteorologiche. Si può scommettere, riferisce Agipronews, sulle temperature massime e minime del prossimo Ferragosto nelle principali città italiane. Qualche esempio: a Roma un picco superiore a 30.5° è dato a 1,75; più improbabile che la temperatura si mantenga al di sotto, ipotesi a 1,95. Quanto a Napoli, si gioca sull’Under/Over 29.5° e l’Over è l’opzione più “facile”, a 1,65. Il caldo più afoso è previsto a Bologna (Over 32.5° a 1,75) e Firenze (Over 33.5° a 1,75). Quanto alle minime, la città più fredda potrebbe essere Torino, visto che si può giocare a 1,85 un Under 17.5°. Decisamente più “calde” le previsioni per Palermo, dove è ritenuto possibile che la minima non scenda al di sotto dei 22.5°, eventualità data a 1,85.