Gerardo Nappa e Salvatore Pignataro,Cavalieri della Repubblica Sarà il Prefetto di Avellino a conferire l'onorificenza

Mercoledi 12 Giugno anche due professionisti irpini molto conosciuti Gerardo Nappa e Salvatorre Pignataro sarà conferita l’onoreficenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal prefetto di Avellino Maria Tirone e alla presenza delle massime autorità provinciali.

Alle ore 17:30 presso l’auditorium del Conservatoirio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, la ceriminia per il conferimento delle onoreficenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato lo scorso 27 Dicembre 2018.

Tra i professionisti più conosciuti ad essere insigniti del titolo di Cavaliere al Marito della Repubblica Italiana, figurano Gerardo Nappa di Lioni e Salvatore Pignataro di Guardia Lombardi.

L’architetto Gerardo Nappa, collabora con importanti studi di architettura a Roma ed ha effettuato numerosi corsi di specializzazione e perfezionamento fino alla docenza presso l’Università della Basilicata. Tra I suoi recenti lavori figura la direzione dei lavori della sede del Consiglio Regionale della Puglia a Bari. L’architetto Nappa vanta anche di numerose attività di ricerca in Italia e all’estero, ma ha avuto importanti ruoli anche nell’ambito dell’Azione Cattolica Italiana e nel Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi-Hirpinia-Goleto.

Il secondo professionista insignito dal Presidente della Repubblica Mattarella del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica è Salvatore Pignataro, Segretario regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza, Direttore del Centro Studi dell’Associazione Esperti in Sicurezza Pubblica e Privata e Componente della sezione scientifica Scienze Investigative dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi presieduta dal Generale dei Carabinieri Luciano Garofano già Comandante dei Ris di

Parma.

Salvatore Pignataro, giornalista e autore di due libri di interesse universitario sull’intelligence e sulla democrazia rappresentativa, dopo la laurea in Giurisprudenza ha freqeuentato la scuola biennale di studi politici. A seguire si è specializzato in Criminologia Investigativa, Sicurezza e Ordine Pubblico e intelligence forense. Come volontario Salvatore Pignataro è anche Ufficiale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana avendo il ruolo di responsabile provinciale del Naapro Cri di Avellino.