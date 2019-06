Venti anni di produzione artistica nella mostra di Roselli L’artista di Calitri e le sue opere nella chiesa della Santissima Annunziata

L’artista di Calitri, Francesco Roselli (in arte Cizzart), in una mostra personale dal 9 al 16 giugno 2019, espone una selezione di opere che ripercorrono, in ordine cronologico, i suoi venti anni di produzione artistica.

Era l’estate 1999 quando realizzò il primo disegno dopo essersi diplomato all’Istituto d’Arte nell’anno precedente. Era una prospettiva centrale, un disegno tecnico destinato a regalo, ma da quel giorno il disegno artistico fu una costante della sua vita.

Nei vent’anni successivi si sono alternati, infatti, paesaggi naturali e urbani, arricchiti più tardi da elementi storico-archeologici, mantenendo inalterata la tecnica, le matite colorate su cartoncino.

La mostra sarà allestita a Calitri, con inaugurazione alle ore 18, nell’affascinante cornice della cinquecentesca chiesa della Santissima Annunziata, posta all’ingresso del centro storico. Un edificio antico quello che ospiterà le ventisei opere di Roselli, dove ha già esposto in passato, organizzando anche tre collettive d’arte.

A conclusione del periodo espositivo, domenica 16 giugno, è prevista la presentazione dei romanzi storici ”Il sogno del Guerriero” e ”La resa del Guerriero”, scritti dal montellese Gerardo Bruno.

Appuntamento alle ore 18 per conoscere la storia di quei Sanniti Hirpini, che insieme ad altre Comunità del Sannio, si opposero a Roma

I volumi sono ambientati al tempo della II guerra sannitica (326-303 a.C.), precisamente nel periodo della famosa battaglia delle Forche Caudine, la più clamorosa tra le vittorie dei Sanniti sui Romani.