Premio biogem alla carriera a Daniele Cerrato Giornalismo scientifico. Il 15 giugno la consegna e l'apertura del bando

Primo verdetto per la terza edizione del Premio “Biogem - Maria Antonia Gervasio” per il giornalismo scientifico e la divulgazione. Sarà Daniele Cerrato, storico conduttore di Tg3 Leonardo e presidente della Casagit, cassa assistenza sanitaria dei giornalisti italiani, a ricevere il riconoscimento alla carriera che nel 2017 era andato a Pietro Greco e Valerio Rossi Albertini e nel 2018 a Giorgio Pacifici.

Gli sarà consegnato sabato 15 giugno alle ore 11.00 presso il centro di ricerche Biogem di Ariano Irpino, al termine della sua lectio nel quadro dell’evento formativo per gli operatori dell’informazione su “La scienza nella deontologia del giornalista: come e perché raccontare il progresso”.

Interverranno il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, il Presidente dell’Ordine regionale della Campania Ottavio Lucarelli e il Presidente di Biogem Ortensio Zecchino, che darà anticipazioni sul programma dell’undicesima edizione del Meeting “Le due Culture”, tradizionale appuntamento di settembre dedicato al dialogo tra cultura scientifica e cultura umanistica, rassegna che negli anni ha portato ad Ariano Irpino numerosi Nobel e grandi studiosi dei fenomeni della contemporaneità.

In quell’occasione, saranno premiati anche i vincitori della sezione a concorso del Premio Biogem per il giornalismo scientifico, il cui bando sarà lanciato e illustrato nel corso dell’incontro di sabato 15 giugno. Potranno partecipare gli autori di servizi su carta stampata, radio-tv, web sul tema “Sapiens e…oltre: intelligenza artificiale e algoritmi”. Per la categoria giornalisti under 30 e per gli iscritti alle scuole di giornalismo gli elaborati non avranno vincolo di tema, purché raccontino, documentino o approfondiscano fatti, storie e prospettive del mondo della ricerca nazionale e globale. La scadenza è il 9 agosto.