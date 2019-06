Asl Avellino: "Caccia al tesoro del benessere" Iniziativa rivolta a giovani dai 14 ai 25 anni

L'Asl di Avellino, coadiuvata dall’associazione “Live your live” (Associazione di adolescenti Peer Educators formati e supervisionati da Operatori Asl) propone la “Caccia al tesoro del benessere” in programma giovedì 13 giugno 2019 dalle 15 alle 20.45 a Parco Manganelli, nell'ambito della manifestazione “Sport Days”.

L’idea è nel solco di una continua ricerca di nuove strategie comunicative per sensibilizzare ed informare gli adolescenti della provincia in merito agli stili di vita non salutari (alimentazione scorretta, scarsa attività fisica) e ai comportamenti a rischio (fumo di tabacco, assunzione di alcol e droghe, gioco d’azzardo o iperconnessione alla rete, ecc.) che possano minare un equilibrato sviluppo integrale dell’adolescente ed essere causa di patologie psico-fisiche in età adulta ed anziana.

La caccia al tesoro, rivolta a giovani dai 14 ai 25 anni, si svolgerà attraverso varie prove fisiche tendenti a sviluppare lo spirito di collaborazione e di efficacia collettiva (life skills di protezione) e varie domande sui temi determinanti di salute (corretta alimentazione, educazione affettivo-sessuale, dipendenze da sostanze chimiche e comportamentali).

Di particolare significatività appare la collaborazione dell’Asl con il Coni e l’inserimento dell’evento nell’ambito dello “Sport Days” essendo, da sempre, l’attività fisica (soprattutto nella sua versione cooperativistica) considerata fattore di sano sviluppo del potenziale psico-fisico di un giovane.