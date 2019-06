Estate al Doublebro tra jam session, concerti e karaoke Questo week end tra eventi

Anche se il meteo pazzo ha portato via la bellezza dei primi bagni e primo caldo nel mese di maggio, questo mese di giugno è da estate inoltrata. E solo al Doublebro ogni sera sarà una grande sera, nello speciale spazio all’aperto. Un cortile confortevole, con palco all’aperto e tanto gusto per rinfrescarsi dopo le lunghe ore di caldo africano. Insomma, tutte le sere tranne il martedì sera, il Doublebro è aperto con tante proposte, eventi e musica. E ce n’è per tutti i gusti. Stasera secondo giovedì sera all’aperto con l’imperdibile Jam Session, domani sera invece tanto karaoke con Nico Meoli, mentre sabato sera tornano i 3Ways col violino blues e rock che rende ogni concerto un evento speciale. Ma non è finita qui. Ci sono ancora tante sorprese in arrivo. Perchè solo al Doublebro è veramente estate ad Avellino. Inoltre il pub è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì con gustose e fresche proposte per una colazione che dia veramente la carica e a pranzo con tanti pasti saporiti, freschi e leggeri.