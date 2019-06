Avellino, torna Bimbo Days tra gonfiabili e giochi Il prossimo 22 e 23 giugno

Dal 22 al 23 giugno 2019 Avellino si trasforma in un parco giochi per bambini. Ritorna per due giorni la kermesse Bimbo Days e Avellino Fantasy.

Un week end atteso da migliaia di bambini e genitori per divertirsi in centro città. Un capoluogo che per la due giorni si trasforma in un parco giochi e divertimenti. Nelle prossime ore sarà divulgato il programma dettagliato. Per il primo weekend estivo il divertimento dei più piccoli è assicurato, saranno tantissimi gli appuntamenti organizzati per vivere la città con gli occhi dei bambini. L'anno scorso tra le principali attrazioni ci furono la ruota panoramica e i maxi gonfiabili.