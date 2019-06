Tre giorni di festa a Pratola Serra per Sant'Antonio Abate Concerti e prodotti enogastronomici

Pratola Serra onora il suo santo patrono. Oggi Sant’Antonio Abate. tre giorni di festeggiamenti a cominciare da questa sera. Sul palco allestito al centro del paese saliranno numerosi artisti. Tra gli altri: “made in paradise”, “Green River”, “The Ebe”, “Blackeyes Quartet”.

In tarda serata, intorno alle mezzanotte, ci sarà l’immancabile spettacolo dei fuochi pirotecnici, curato dalla ditta “La Pirotecnica Orientale”. I festeggiamenti proseguono venerdì questa volta sul palco sale il gruppo irpino Zeketam. E per sabato, giornata conclusiva, alle 21.30 Antonello Cuomo in concerto che canta Venditti.