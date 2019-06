A Torchiati di Montoro, l'affascinante cena in bianco Appuntamento con la solidarietà

La Cena più affascinante della Campania. Il Bianco è luce, bellezza, magia ma non solo. Il Bianco è la sfida davanti alla quale l’artista si cimenta, la tela che imprigionerà i colori del pittore, il foglio che accoglierà i pensieri dello scrittore, il marmo che diverrà vivo per mano dello scultore. Tutti coloro che amano questo colore rivelano una spiccata creatività e immaginazione. Chi preferisce il bianco ha il continuo desiderio di cambiamento e viene stimolato dalle novità che la vita gli presenta.

Questo è il pensiero che accompagnerà l’organizzazione di cena in bianco Montoro 2019, questa è l’ispirazione che muoverà la serata del 3 agosto che si svolgerà a Torchiati di Montoro.

Cena in bianco è la voglia di stare insieme, la voglia di condividere, essere conviviali, ma soprattutto è attesa e preparazione. Per chi non la conosce immaginatela come un picnic di strada dove ognuno porta qualcosa, tavolate fatte di amici, familiari, conoscenti, tutti vestiti di bianco così come gli addobbi e le tovaglie. Immaginate i sorrisi, la gioia dei bimbi, il fascino del neutro, la grazia della serenità. Il bianco sarà il colore che dominerà, ci renderà tutti uguali in un'unica serata, in grado di creare un momento di puro “stare insieme” , dove anche i toni ed i contrasti si livelleranno. L’appuntamento è quindi per la sera del 3 agosto a Torchiati di Montoro.

Così Alfredo Taiani: "Un sorriso per gli eroi, il titolo della serata con ospiti d’ eccezione come il comico imitatore Enzo Costanza, l'attrice e cantatrice Emiliana Cantone, il campione olimpico canottaggio Giovanni Abagnale, il campione olimpionico pugilato Carmine Tommasone ed altri personaggi locali dello spettacolo."

Il clou della serata sarà dedicato ai bambini. Lo scopo principale dell'iniziativa è la solidarietà attraverso momenti di gioia, divertimento e donazioni