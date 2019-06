Amdos Mercogliano: prevenzione in Valle Caudina Buona affluenza negli ambulatori per le visite gratuite presso Villino del Balzo

Un altro pomeriggio dedicato alla prevenzione si è tenuto ieri a San Martino Valle Caudina. L’Amdos Mercogliano ha organizzato, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione Gruppo Marta, gli ambulatori per le visite gratuite presso Villino del Balzo.

Hanno partecipato all’iniziativa il senologo Carlo Iannace, l’audioprotesista Nicola Topo e l’ortopedico Pierpaolo Santoro.

I ringraziamenti dell’Amdos Mercogliano vanno innanzitutto alle tante persone che hanno aderito all’iniziativa, continuando a credere nell’importanza della prevenzione. Grazie come sempre ai medici per la disponibilità e l’operato, all’amministrazione comunale di San Martino, in particolare al consigliere Beniamino Villanova per l’organizzazione e al sindaco Pasquale Pisano, al quale è stato donato un pezzo della sciarpa rosa da record. Anche all’associazione Gruppo Marta, che ha collaborato nell’organizzazione degli ambulatori, l’Amdos Mercogliano ringraziando per l’accoglienza, ha donato la sciarpa simbolo dell’unione nella prevenzione e nella lotta al cancro al seno.

Tutti i presenti, inoltre, sono stati invitati alla VI Camminata Rosa che si terrà domenica 15 settembre 2019 con partenza da Mercogliano e arrivo ad Avellino. Il primo cittadino ha assicurato la presenza della comunità di San Martino all’evento che lo scorso anno ha registrato oltre settemila partecipanti. Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione è possibile seguire il calendario sulla pagina Facebook Amdos Campania.