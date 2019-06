Dramma lavoro a Calitri, conferenza stampa della Lega Ad Avellino arriva il senatore leghista Claudio Barbaro

Domani giovedì 20 Giugno ore 10 presso la sede provinciale della Lega Salvini Premier di Avellino in Via Mancini ad Avellino la segreteria terrà una conferenza stampa sulla questione della "Iavarone produzione" la fabbrica di Calitri che sta chiudendo i battenti e sui lavoratori della comunità montana del Terminio Cervialto che da mesi non percepiscono stipendio.

Alla conferenza stampa che segue l'interrogaziobe parlamentare al riguardo presentata dal senatore leghista Claudio Barbaro prenderà parte anche una delegazione di operai della fabbrica di Calitri.