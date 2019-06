Fiocco azzurro in casa Giuliani: è nato Umberto Auguri al collega Angelo e alla moglie Sabrina

Oggi è un giorno speciale per tutti noi redattori di Ottopagine e Ottochannel 696 tv. Nella città ospedaliera di Avellino è venuto alla luce il bellissimo Umberto Giuliani, figlio del nostro caro collega Angelo Giuliani e della sua splendida moglie Sabrina Martiniello. Umberto è nato alle 9.35 nel reparto di ginecologia ad aspettarlo in stanza c'erano tutti i parenti travolti dalla felicità. Umberto pesa 4 chili e 490 grammi e il nostro collega ci ha raccontato tutta la sua emozione nello stringelo tra le braccia per la prima volta, dopo questi lunghi nove mesi di attesa, in cui ognuno di noi ha partecipato della sua grande emozione. "Con l'augurio che la gioia immensa di questo giorni pervada ogni momento della vostra famiglia". Auguri speciali a nonna Sandra, nonno Vittorio, zia Federica, zia Maria Vittoria. "Siamo certi che domattina festeggeremo alla grande tutti insieme. Benvenuto Umberto, ti vogliamo già bene e verremo presto a coccolarti tutti insieme".