Buon compleanno a Cinzia Apuzza

“Cosa posso scriverti che già non sai sorellina. Di certo io ed i mei fratelli siamo stati fortunati ad avere una sorella maggiore come te, pronta ad ascoltarti, a tenderti la mano al bisogno, un’amica a cui confidare gioie, emozioni, paure, un salvagente al quale aggrapparsi se ti trovi all’improvviso in mare aperto.Siamo cresciuti spensierati e sereni grazie all’amore e alla presenza dei nostri genitori.Sei una grande mamma ed una moglie meravigliosa. Se il tempo che trascorre ti preoccupa non temere, perché la fiamma delle candeline in più sulla tua torta, non fanno altro che illuminare il tuo splendido sorriso. Per festeggiare il tuo compleanno,avrei pensato a qualcosa di unico e singolare, qualcosa di cui vantarti e che solo tu potessi avere. Il problema vero e chenon sapevo come sorprenderti, quindi dovresti accontentarti dei miei infinitie straordinari auguri. Ti voglio bene” Daniela. Auguri da tutta la famiglia. Un augurio affettuoso giunge anche da parte della nostra redazione.