Pietradefusi ricorda il soggiorno di uno storico antifascista Belmonte: "Adolfo Omodeo, esempio di coraggio e coerenza per le future generazioni”

Con un convegno prima e lo scoprimento di una lapide dopo sarà ricordato il soggiorno, durato circa otto mesi, a Pietradefusi, e con esattezza alla frazione Sant'Elena, dello storico e politico antifascista di origini siciliane, Adolfo Omodeo.

Venerdì 28 giugno, alle ore 16.30, nella sala consiliare del Municipio avrà luogo un incontro di studio sulla figura, sempre attuale, di Omodeo. L'evento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale diretta dal sindaco Giulio Belmonte, è stato promosso dalla famiglia Vesce assai legata alla figura di Omodeo che ha tenuto a battesimo Fortunato, oggi oncologo di chiara fama.

Lo storico antifascista, scomparso nel 1946, fu infatti ospite nel palazzo dei Vesce, a Sant'Elena, dove è stata posta la lapide che ricorderà, a imperitura memoria, la permanenza irpina di Omodeo, episodio a molti sconosciuto, ma non ai pietrafusani che hanno l'onore di avere nella loro comunità l'uomo politico di grande statura.

Il convegno sarà introdotto dai saluti istituzionali del primo cittadino, Giulio Belmonte, e moderato dall'accademico Linceo, Antonio Nazzaro.

Interverranno: Fausto Baldassarre, docente liceale di Storia e Filosofia, Giuseppina Pugliano dell'Università Parthenope di Napoli e Antonio Nazzaro che parlerà dell'esperienza militare irpina di Omodeo divenuto poi Rettore dell'Ateneo napoletano.

Dopo la discussione e le testimonianze di chi, tra i più anziani del borgo, ha conosciuto a suo tempo Adolfo Omodeo seguirà lo scoprimento della lapide commemorativa apposta sulla facciata del Palazzo Vesce. “Omodeo è un esempio di coraggio e coerenza per le future generazioni- ha commentato il sindaco Belmonte-. Una figura che non tramonta e che lega il suo nome alla nostra comunità. Sia dunque un monito per i giovani, e un momento di alta cultura per Pietradefusi”.