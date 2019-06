Tre giornate per il rispetto dell'ambiente e la differenziata Iniziativa promossa dall'ente parco regionale del Partenio

L'ente parco regionale del Partenio, in collaborazione con i Comuni di Mercogliano ed Ospedaletto d'Alpinolo, e grazie al sostegno dei volontari delle diverse realtà associazionistiche locali, promuove tre giornate tutte dedicate al rispetto dell'ambiente e alla differenziazione dei rifiuti.

In particolare domani 28 giugno alle ore 10.00, presso il salone dell'Oratorio "Don Bosco" di Mercogliano, sito in Via Roma 17, si terrà la presentazione dell'iniziativa con momenti di studio interattivo rivolti ai ragazzi.

Il presidente del Parco Francesco Iovino, rivolge un invito a tutti a prendere parte all'evento e alle due giornate ecologiche sul territorio, al fine di dare massima risonanza informativa a tale iniziativa di sensibilizzazione sociale.