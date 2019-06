Fiocco rosa in casa Mastantuoni. "Benvenuta Elisa" Gli auguri alla mamma Lucia Pirera, a papà Gianni e alla sorellina Maria dalla redazione intera

Festa grande oggi ad Avellino per l’arrivo di Elisa Mastantuoni, ultima arrivata in casa Pirera-Mastantuoni. La piccina sta bene come la sua splendida mamma Lucia. Papà Gianni presidia la stanza con incredibile tenacia. L’amore e la felicità sono troppi. Elisa pesa due chili e ottocento grammi ed è venuta alla luce alle dieci e zero cinque all’ospedale San Giuseppe Moscati. A farla nascere è stato il dottore Luciano Nappa che, con il suo staff, ha saputo con esperienza e grande bravura assistere mamma Lucia e la sua piccina. Papà Gianni è ancora senza parole. Lacrime ed emozione per la bellissima sorella maggiore di Elisa, Maria, che ha subito voluto vedere la sua adorata sorellina. Emozionatissimi tutti i parenti: i nonni Giancarlo e Maria, gli zii e la stupenda nonna Anna. Una gioia enorme per l’arrivo di questo batuffolo incantevole. Elisa è biondissima e luminosa, un incanto!. “Che la gioia ed energia di questo momento ti accompagnino sempre, piccola Elisa”. A papà Gianni e mamma Lucia, alla piccola Maria, gli auguri di tutti gli amici che non vedono l’ora di coccolare la nuova piccola Mastantuoni!!!!!!