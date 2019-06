Prevenzione: Amdos Mercogliano a Pietrastornina L'associazione ha fatto tappa nella casa comunale

Continuano le giornate di prevenzione dell’Amdos Mercogliano. L’associazione ha fatto tappa nel comune di Pietrastornina, dove a palazzo di città sono stati organizzati gli ambulatori delle visite gratuite, con la partecipazione dei senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, del dentista Emanuele Quattrocchi, del cardiologo Giacomo Ferraro e dell’audioprotesista Nicola Topo. Grazie alla loro disponibilità sempre più persone si avvicinano alla prevenzione.

Grazie a quanti hanno aderito all’iniziativa credendo nell’operato dell’Amdos Mercogliano, in particolare al sindaco di Pietrastornina Amato Rizzo, e agli amici Adele Cafasso e Vittorio Minucci per l’accoglienza e la preziosa collaborazione. A loro sono stati donati alcuni pezzi della sciarpa rosa da record come simbolo di unione nella lotta al cancro al seno.

Le prossime date dedicate alla prevenzione sono disponibili sulla Pagina Facebook Amdos Campania, mentre sono già in corso i preparativi della sesta camminata rosa che si terrà domenica 15 settembre 2019.