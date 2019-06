Nozze Godas-Nargi. Festa grande per gli sposi più belli Il messaggio di auguri

Un giorno speciale pieno di luce, amore e bellezza. Oggi hanno coronato il loro sogno d' amore Laura Nargi e Giovanni Godas, gli sposi più belli in un giorno di gioia infinita. Per loro si sono riuniti in tanti per partecipare ad una festa speciale e piena di emozioni. Agli sposi l' augurio speciale da chi gli vuole bene: che l' amore e gioia di questo giorno vi accompagnino sempre. Il vostro guardarvi in maniera così speciale e' il racconto di un amore unico. Evviva gli sposi!!!!