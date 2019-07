Buon compleanno Francesco Nolano: c'è un messaggio per te.... L'angolo degli auguri

Oggi è il tuo compleanno...Il compleanno della persona che ho scelto di camminare al suo fianco per una vita intera,a colui che ha avverato il mio desiderio,a colui che è un marito e un padre perfetto....Voglio solo che tu sappia che io e Sharon siamo orgogliose dell'uomo che amiamo...Grazie per tutto quello che fai per noi....Le donne di casa ti amano... Tanti auguri a te che sei un padre e un marito spettacolare....+35