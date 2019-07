Elisa e Fatima, le due ballerine irpine promosse al San Carlo Ammesse al secondo corso della scuola di ballo del teatro napoletano

Piccole ballerine crescono. Due bambine della nostra provincia sono state ammesse al secondo corso della scuola di ballo del teatro San Carlo di Napoli. Le allieve sono Elisa Rubicondo cresciuta nella Professional Dance di Forino, della maestra Alessandra Vottariello e Fatima Altruda della Academy dance di Montoro, di Piera Guariniello. Come ogni anno, martedì scorso si è tenuto il saggio di fine anno nello splendido scenario del massimo partenopeo e solo oggi le allieve hanno conosciuto l'esito degli esami. Entrambe promosse al secondo corso.

Immensa soddisfazione e commozione sia per la maestra Alessandra Vottariello con la quale hanno mosso i primi passi. «Auguro ad entrambe una lunga e gloriosa carriera, vedere loro esibirsi al teatro è stato come rivivere la mia infanzia quando anche io mi esibivo sullo stesso palco», ha commentato la maestra Alessandra. Anche il maestro e coreografo Fabrizio Esposito molto soddisfatto del risultato: finalmente i sacrifici di una vita intera iniziano a vedersi. Ho dato sempre il massimo per la danza e tutt'ora faccio il possibile per organizzare eventi e incontri di caratura internazionale. Queste sono piccole cose che ti danno la forza e la voglia di fare sempre di più».