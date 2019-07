Irpinia sistema turistico: si presenta il progetto ad Avellino In campo le associazioni di categoria: confindustria, confartigianato e federalberghi

Le associazioni di categoria confindustria, confartigianato e federalberghi Avellino presentano il nuovo progetto Irpinia sistema turistico.

L’appuntamento è per questa mattina presso il Circolo della Stampa di Avellino. I dettagli dell’iniziativa saranno spiegati dai rispettivi presidenti Ettore Mocella, Pino Bruno e Gerardo Stabile.

L’obiettivo è di promuovere la nascita di un sistema territoriale che organizzi le attività economiche, i beni materiale e immateriali, le risorse umane e naturali al fine di creare una nuova destinazione turistica attraverso un contratto di rete tra gli operatori.

La modalità operativa sarà quella di un disciplinare di definizione di un marchio di qualità della rete e del sistema, e l’organizzazione di uno o più club di prodotto.

In tale ottica le associazioni di categoria riunite in partenariato promuoveranno una raccolta di manifestazione di interesse di operatori economici, avente sede operativa nella provincia di Avellino, che intendono aderire al programma di azione per poi predisporre una proposta di contratto di sviluppo turistico anche nelle varianti di accordo di programma o di accordo di sviluppo.