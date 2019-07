Buon compleanno Gregorio Carmine Papaleo L'angolo degli auguri

Tantissimi auguri di buon compleanno e di ogni altro bene a Gregorio Carmine Papaleo che oggi compie 21 anni, dalla mamma Fiorella Ruta, dal papà Domenico Papaleo, dalle nonne Costantina e Renata, dagli zii Rosetta e Giancarlo e dal cugino Mario insieme a tutti gli amici. Possa la tua vita essere sempre splendente come la stupenda persona che sei. Un enorme in bocca al lupo per la brillante carriera di Allievo Maresciallo dei Carabinieri da poco intrapresa! Che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni! Un abbraccio immenso! A Grecorio, affettuosi auguri anche da parte della nostra redazione.