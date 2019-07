Meteo, in arrivo pioggia e calo delle temperature in Campania Da martedì sera il peggioramento climatico

Breve tregua dal maltempo in Campania. Se oggi il sole si è fatto spazio tra le nubi in settimana un forte perturbazione farà capolinea in molte zone della regione, come nel resto del centro sud. Da domani un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche ci sarà su gran parte del nostro Paese, segnatamente sulle regioni di Nord-Ovest e del medio-alto Tirreno, aree che saranno interessate da precipitazioni diffuse e localmente intense, anche a carattere di nubifragio e di temporale”. A confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo che aggiunge: “si tratterà di una situazione piuttosto anomala per questo periodo dell'anno, tanto che nel pomeriggio di lunedì le temperature risulteranno intorno – o anche inferiori – ai 20°C tra Piemonte, Ovest Lombardia, Emilia occidentale e aree interne della Liguria. Intanto al Sud e sulle Isole maggiori rovesci e temporali in arrivo entro sera, localmente intensi nella notte su martedì tra Campania, Calabria e Sicilia”.

TORNA LA NEVE SULLE ALPI FIN VERSO I 2.200 METRI – “L'arrivo di aria piuttosto fresca in quota (fino a 6/7°C a 1.500 metri sulle Alpi occidentali), favorirà nevicate sui rilievi montuosi del Nord-Ovest a partire dai 2.500 metri, ma temporaneamente anche intorno ai 2.200 metri in Piemonte durante i rovesci più intensi nella prossima notte e nella mattinata di lunedì, una notizia sicuramente positiva per i ghiacciai alpini dopo la storica ondata di caldo della fine di giugno e dell'inizio di luglio” – aggiunge il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com.

MIGLIORA DA MARTEDÌ, MA GIOVEDÌ NUOVI TEMPORALI AL NORD – “La perturbazione si sposterà rapidamente verso Sud, causando ancora rovesci e temporali sulle regioni meridionali nel corso di martedì, con ampie schiarite invece al Centro-Nord insieme ad un generale rialzo delle temperature pomeridiane, dopo una mattinata piuttosto fresca (minime fino a 13-15°C in Val Padana); mercoledì bel tempo quasi ovunque, ma giovedì saranno possibili nuovi temporali al Nord, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure”, conclude il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com.