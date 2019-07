Ambiente e territorio, seminario all’ex Carcere Borbonico Pratiche e mappe digitali nella provincia di Avellino

Ambiente e territorio, seminario all’ex Carcere Borbonico di Avellino. E’ in programma domani, venerdì 19 luglio con inizio alle ore 10.00, presso l’Auditorium dell’ex Carcere Borbonico – accesso da via De Marsico – ad Avellino, il Seminario “Ambiente e territorio: pratiche e mappe digitali nella provincia di Avellino”. Saranno riconosciuti crediti formativi per i professionisti partecipanti.