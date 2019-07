Parte Canalarte, il lunapark tra i vicoli di Serino Da oggi fino a domenica di scena gli artisti di strada

E’ il giorno di Canalarte. La festa è pronta. Tre giorni di vera follia tra i vicoli del borgo magico di Serino. Siamo alla 22esima edizione della kermesse, quest’anno dedicata al Lunapark, sotto la direzione artistica diLaura Rocco e Franca Filarmonico.

Si incontreranno i protagonisti dell’attività circense , donna barbuta, equilibristi, giocolieri, clown, ambientati nella consueta splendida scenografia curata da Antonio Filarmonico improntata sul valore della creatività e della follia nell’arte. Sono attesi migliaia di visitatori.

Un viaggio, quello di Canalarte, che si nutre anche quest’anno di una suggestiva scenografia, curata da Antonio Filarmonico e che racconterà il valore della creatività e della follia nell’arte.

Quattro navette condurranno i migliaia di turisti che come ogni anno incontreranno i protagonisti dell’attività circense, la donna barbuta, gli equilibristi, i giocolieri e i clown. Spazio anche all’artigianato e alla gastronomia d’eccellenza con l’associazione cuochi di Avellino.

Il tutto grazie all’impegno costante e ai sacrifici dell’associazione che, senza aiuti istituzionali e contributi pubblici, ha deciso di autofinanziarsi per regalare al borgo di Canale e all’Irpinia tutta la storica manifestazione culturale.

ECCO IL PROGRAMMA UFFICIALE DELL’EDIZIONE 2019 19/20/21/ LUGLIO

-La giostra Carosello della Baracca dei Buffoni in anteprima nazionale

-Il sogno di Nullaemai

-Hop Hop di Romano

-I Girovaghi

-Un amore da incubo di Morks

-Quebradeira band

-Mushloop direttamente da the Voice

-Uhanema di Vincenzo Romano

-Mystic bells di Lucio Fontana

-Wet Rags

-Diatonica World Sound di Agostino Tordiglioni

– The Corten

-Sax Sonora Junior

-Non cambiate Canale II edizione con Carmine Losco, Ottavio Giordano e Luca Preziosi

-Mandin Kaffo Sound

-Wonderful Doll di Ilaria Scarano

-Circus Side Show

-Circo out

-Rosamarina Paisà

-Li Sunaturi

-Carlos Atoche Street Art

-Murales di Giuseppe Pelosi in “Vincenzo…l’uomo uscito dalle favole”

-Flash Mob di Antonella de Vita

-Marco Maiorino Guitar