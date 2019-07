Festa del Fagiolo di Volturara: 3 e 4 agosto l'anteprima Una due giorni, dal 3 al 4 agosto, che consentirà di vivere un evento particolarmente atteso

La nona edizione della Festa del Fagiolo Quarantino di Volturara Irpina avrà per la prima volta la sua Anteprima. Una due giorni, dal 3 al 4 agosto, che consentirà di vivere un evento particolarmente atteso e partecipato alle tantissime persone che non potranno essere presenti in Irpinia dal 6 all'8 settembre, quando ci sarà la Festa vera e propria.

L'Anteprima è stata fortemente voluta dal Primo cittadino di Volturara, l'avvocato Marino Sarno, che è tra i fautori della valorizzazione e promozione di un prodotto che, per le sue peculiarità e notevoli qualità, ha ottenuto l'ambitissimo presidio Slow Food.

"Il nostro programma estivo - spiega il Sindaco - si è arricchito quest'anno anche della "Anteprima" della Festa del nostro Fagiolo per venire incontro alle tantissime richieste dei volturaresi che tornano nel proprio paese in estate, ma anche di quegli irpini che risiedono all'estero e che sono qui solo a luglio. Il nostro Fagiolo e la sua Festa ogni anno che passa raccoglie un'attenzione crescente, anche da parte di tanti stranieri che decidono di trascorrere parte delle loro vacanze nella Valle del Dragone."

Il programma prevede il 4 agosto, alle ore 12.00, l'apertura degli stand gastronomici. Alle 20.00 la riapertura per la cena. Alle 21.00, musica itinerante con il Cappellaio Matto. Domenica 5, stand gastronomici sempre alle 12.00 e alle 20.00. Alle 21.00 la musica itinerante anche con il gruppo Posteggia Napoletana. Sono previste visite guidate al Museo Etnografico e alla Bocca del Dragone.

"Il 6 settembre la nostra comunità inaugurerà la propria via Ferrata lunga, che è unica in Campania, e cinque vie di arrampicata. Nuove strutture che - conclude il Sindaco - serviranno a rendere Volturara ancora più attrattiva, anche per chi si dedica ad un'attività sportiva molto particolare qual è quella del climbing."