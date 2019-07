Mattia Lettieri nominato presidente dell'Oiv Guiderà l'organismo di valutazione di Palazzo Caracciolo

Mattia Lettieri, docente straordinario di Economia politica all'Università Pegaso, è stato nominato Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Amministrazione Provinciale di Avellino. Il decreto di nomina, a firma del Presidente Domenico Biancardi, è il numero 16 del 21 giugno 2019.



L'Oiv - questo l'acronomio - è nominato con decreto del Presidente della Provincia ed è chiamato a monitorare il funzionamento complessivo dell'Amministrazione provinciale valutandone la trasparenza, la integrità dei controlli interni, relazionando con cadenza annuale sullo stato dell'Ente. Una attività alla quale si aggiunge anche la formulazione di proposte e raccomandazioni agli organi amministrativi.

Il Prof. Mattia Lettieri è originario di Solofra e vanta una cospicua attività accademica. Attualmente è Consigliere nazionale dell’Istituto dei Revisori Legali e ha ricoperto la carica di Revisore Legale unico dell’AIR.

Ha pubblicato in riviste nazionali saggi su finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per l’autoimprenditorialità, licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, nuovi obblighi contabili per i professionisti, il mondo dei Confidi a supporto delle imprese, falso in bilancio, Basilea 2 e la crisi finanziaria globale. Ha pubblicato, presso l’Università degli Studi di Salerno, sulla rivista semestrale «Esperienza di Impresa: La comunicazione finanziaria e la finanza agevolata». È autore di numerosi manuali: Professione mediatore creditizio, Il Project Financing, Gli intermediari di assicurazione, I Confidi come risorse per le Pmi, La trasparenza bancaria, Economia politica: microeconomia, I principi contabili internazionali, Come scrivere un Business Plan, Il marketing applicato al settore turistico, Keynes: i principi della Macroeconomia.

Recentemente ha dato alle stampe il libro: "Reddito di Cittadinanza, Quota 100, Flat Tax, e Condono Fiscale, quali vantaggi", edito da Edisud.