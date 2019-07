Morano: "Riportare il dibattito politico sui territori" Sabino Morano a Calitri per il convegno "Lavoro, autonomia e sviluppo in Irpinia"

Giovedì 1 Agosto alle ore 19 presso “La casa della Musica” di Calitri, Sabino Morano chiuderà l’incontro organizzato dalla Lega Salvini Premier “Lavoro, autonomia e sviluppo in Irpinia”.

Nel corso del convegno al quale prenderanno parte anche il segretario provinciale dei giovani Giuseppe D’Alessio, il vice segretario provinciale del partito Salvatore Vecchia, il dirigente Michele Zabatta ed il manager di esperienza internazionale Rosario Del Priore, verranno affrontate varie tematiche che vanno dall’autonomia e le opportunità a questa legate alla proposta dell’istituzione di una “zona franca” in Alta Irpinia.

La Lega vuole riportare il dibattito politico sui territori - commenta Morano- per questo anche nel corso dell’estate saremo impegnati in una serie di incontri e manifestazioni in giro per l’Irpinia per incontrare la gente e rispondere con il dialogo e l’approfondimento alle campagne di disinformazione strumentale sui temi dell’autonomia e del regionalismo differenziato.