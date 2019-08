Estate arianese: entra nel vivo il festival del cinema Ariano international film festival 2019. Sarà ancora una volta protagonista la villa comunale

La programmazione è stata ricca e variegata, alla proiezione delle opere in gara si sono affiancate quelle fuori concorso e interessanti workshop.

Nella mattinata, infatti, si è svolto, con grande coinvolgimento di pubblico, il workshop: “Natura animata” a cura di Donatella Porfido, architetto paesaggista e Francesco Mattera, dottore in Scienze Ambientali. L’evento che è stato realizzato in collaborazione con il Weec (World EnviromentalEducationCongress), rete internazionale di educazione e sensibilizzazione ambientale) si è svolto nella Sala Castello.

La Villa comunale di Ariano Irpino, polmone verde della città e terrazza privilegiata sullo splendido paesaggio irpino si è trasformata in luogo ideale per fondere la settima arte ad argomentazioni scientifiche, sociali e culturali. Il laboratorio ha permesso di informare e formare i giovani, al rispetto per la natura e alle forme d’arte che ad essa si ispirano

L’Ariano International Film Festival ha dedicato a questa tematica una sezione esclusiva delle opere in gara: l’“Aiff Green”, in cui l’ambiente viene presentato nelle sue implicazioni socio-culturali e lo strumento cinematografico diventa mezzo di denuncia e di riflessione sul rapporto uomo-ambiente.

Si attende con entusiasmo il workshop di venerdì prossimo,2 agosto, presso la Sala Pastorale San Francesco alle ore 17.00, dal titolo “Scrivere le Idee: Tecniche di scrittura creativa, cinematografica e televisiva, dall’idea iniziale al prodotto finito” a cura di Francesco Colangelo e Salvatore Marino.

Francesco Colangelo è uno sceneggiatore cinematografico e televisivo noto per aver realizzato la sceneggiatura, insieme a Marco Bellocchio e Alessandro Valori, di “Radio West”, pellicola di Alessandro Valori del 2004 che racconta la storia di tre soldati italiani operanti in Kosovo.

Salvatore Marino è un attore e autore televisivo noto, soprattutto, per la sua collaborazione con i programmai “Zelig” e i “I fatti vostri".

Serata dedicata al cinema d’autore, ad un storia d’amore romantica e toccante in cui passato e presente si intrecciano e si intersecano tra loro per raccontare lo scorrere inesorabile del tempo e la magia dei ricordi, è quella che si prefigura la proiezione del 31 agosto presso l’Auditorium Comunale di Ariano Irpino .

Presentato, fuori concorso, il film “Vicino al Fiume” di Carlo Marcucci alla presenza in sala del produttore Alessandro Perrella e dell’attrice ed interprete dell’opera Imma Piro.

Il film ha come tema la storia di Zefferino un fotografo emigrato in America e che ritornato in Italia vuole fare un libro fotografico sulla sua terra. Lucia, una bambina di 11 anni, è la prima che lo incontra e che conosce le sue storie. Diventata matura, racconta queste avventure al fratellino più piccolo, Carlino.

Alessandro Perrella, in sala ha raccontato la sua esperienza di produttore di questo film, è un attore, regista e produttore italiano. Tra le sue collaborazioni attoriali occorre citare la partecipazione nel film Ludwig (1973) di Luchino Visconti. Nel 1974 ha inoltre lavorato con Sergio Garrone per la realizzazione del film Le amanti del mostro, come montatore nel film drammatico di Beppe Cino FatalTemptation (1988). E ancora come sceneggiatore e scrittore nel film da lui diretto Signora di giorno amante di notte (1989) e scenografo nel film di Margarethe von Trotta Mai per Amore: La fuga di Teresa (2012).

Imma Piro è un’attrice teatrale e cinematografica italiana che ha esordito, nel cinema, nel 1974 nel film di Sergio Corbucci, “il Bestione”, accanto a Giancarlo Giannini. È stata l’interprete di numerose pellicole e serie televisive, ha recitato al fianco di numerosi attori di spicco come Nino Manfredi, Michele Placido, Penelope Cruz e Valeria Golino in produzioni nazionali ed estere. Delle sue interpretazioni teatrali che spaziano dal teatro cechoviano alla black comedy di Alan Ayckbourn, è importante citare la sua interpretazione in “Adelaide” di Fortunato Calvino al Teatro Nuovo di Napoli con il quale ha vinto il Premio “Girulà” nel 2006.