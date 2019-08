La storia dei Normanni sugli antichi tratturi appenninici Presentazione a Zungoli del romanzo storico di Eleonora Davide

Sugli antichi tratturi appenninici si snoda la Storia dei normanni. Crocevia tra il Ducato di Salerno, l’enclave pontificia di Benevento, il Regno di Napoli e la Puglia, l’Irpinia vide la fioritura di fortificazioni e castelli di epoca normanna che oggi, al di là delle bellezze naturali che la identificano come la Verde Irpinia, la rendono anche meta degli amanti del Medioevo. Tra ruderi e manieri ben conservati, l’Irpinia offre paesaggi di una bellezza mozzafiato.

Da Monteforte Irpino, dove i ruderi del Castello rappresentano le vestigia di una Storia importante, a Zungoli, dove il Castello Normanno domina il centro abitato, conservando tutto il fascino e lo splendore dei fasti delle casate che lo hanno abitato, il viaggio sulle tracce dei normanni continua con la presentazione de Il Normanno, il romanzo storico di Eleonora Davide.

Domenica 4 agosto alle 19,00 il Cortile del Castello ospiterà la presentazione del romanzo, che sarà preceduta da una visita guidata al Castello alle 18,00.

Dopo i saluti del sindaco di Zungoli Paolo Caruso e del sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano, a discutere del libro saranno la studiosa di storia locale Giovanna della Bella, il manager del patrimonio culturale Diego della Bella e la giornalista Maria Paola Battista. A moderare sarà la scrittrice Maria Loreta Chieffo. Sarà presente l’autrice.

Zungoli, già annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, dallo scorso anno ha ottenuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Il Castello normanno di Zungoli fu maniero e poi divenne residenza della famiglia Susanna, benvoluta e apprezzata dagli abitanti del luogo. La cinta muraria del castello si apriva in corrispondenza delle quattro porte: la Porta Sant’Anna, la Porta di basso, la Porta Palazzolo e Porta Castello, che ancora oggi esistono.

La torre normanna, strutturata su tre livelli già all’epoca della costruzione, aveva le capriate in legno e nessun tipo di copertura; il signore del castello dormiva nella piccola zona notte, situata nella parte più alta, per non avere sorprese. In seguito, la torre divenne una vera e propria abitazione insieme a tutto il sistema del castello e vi fu costruita una copertura dalla particolare forma a pan di zucchero. La torre controllava tutta la vallata sud-ovest.

Il Regio Tratturo e la Via Erculea, facevano di Zungoli un luogo di passaggio appenninico che collegava i pascoli di montagna con i pascoli di pianura. In questa zona impervia si originarono delle caverne, dei cunicoli naturali che furono, probabilmente, il primo rifugio del popolo bizantino in via di fuga verso la loro madrepatria quando arrivarono i Normanni.

Il Normanno, romanzo storico, Amazon, 2019

Anno Domini 1111: Monte Forte domina il passo verso l’Irpinia con il suo imponente castello. Il signore Guglielmo il Carbone è normanno di nobile stirpe e governa con saggezza. Ma un giorno accade qualcosa di inaspettato che mette in discussione il suo dominio su quelle terre. Omicidi, tradimenti e misteriosi simboli attirano l’attenzione del signore che inizia a investigare aiutato da una splendida e misteriosa fanciulla, da fra’ Guglielmo da Vercelli, da un fedele amico e dai valorosi compagni d’arme. Sullo sfondo la tormentata storia dell’Italia meridionale, governata a macchia di leopardo da longobardi, normanni e bizantini in continuo conflitto tra loro, ma anche la grande ricchezza di conoscenze e tradizioni nascosta nei monasteri e nelle corti in un periodo storico ancora poco conosciuto. Una dolce e travolgente storia d’amore si sviluppa mentre l’intreccio del giallo si dipana…

L’autrice

Eleonora Davide è napoletana, giornalista, geologa e laureata in discipline storico-musicali, vive in provincia di Avellino; dirige la testata giornalistica on-line wwwitalia.

Si è interessata di storia locale, scrivendo un libro sulle origini del paese in cui vive. Ha ricostruito la storia trentennale dell’Associazione musicale in cui canta come corista dedicandole un volume.

Ha pubblicato e pubblica saggi scientifici in ambito geologico e musicale, su riviste e pubblicazioni di settore. Ama la lettura. È appassionata di Storia. Organizza eventi letterari, promuovendo in particolare gli autori irpini.