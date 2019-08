Bella Ariano, ecco tutto il programma dell'estate in città L'amministrazione comunale augura a tutti una felice estate

"Elegante, fiera, maestosa, tranquilla, lontana….. Quanti aggettivi per descrivere la nostra amata città, quante storie, quante persone la animano e la vivono tutti i giorni." L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza, rivolge un caloroso saluto e un augurio di una buona estare alla città, proiettata sin da oggi in una serie di eventi per tutti i gusti ed età. Un'estate bella e ricca di sorprese, per scoprire di più ogni angolo della propria città.

"Ariano è bella con i suoi palazzi, Ariano è bella con le sue stradine che si intersecano, Ariano è bella al tramonto quando diventa eterea, Ariano è bella quando sei in motorino d’estate, Ariano è bella quando c’è il sole e il cielo si riempie d’azzurro. Ariano è bella quando passeggi in villa e perdi lo sguardo nell’immensità del suo verde, Ariano è bella quando c’è il mercato, Ariano è bella quando passi in Piazza per l’aperitivo, Ariano è bella quando passeggi lungo i Tranesi e votta la voria.

Ariano è bella quando addenti un tarallo, Ariano è bella quando bevi del vino, Ariano è bella davanti ad un piatto di cicatielli, Ariano è bella quando senti il profumo dei biscotti appena sfornati. Ariano è bella. Ariano è un luogo in cui ci si può vivere. Ariano è un luogo in cui ci si può fermare. Ariano è storia, arte, tradizione, città in bilico tra passato e futuro.

Lasciamoci accompagnare per questo mese d’agosto dagli eventi simbolo delle nostre vacanze, viviamo tutti insieme la nostra Bella! Ariano. Con la classica gioia ed emozione rivivremo le giornate della Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine, preciso e puntuale ritroveremo l’appuntamento con l’Ariano International Film Festival che segna l’inizio delle belle serate.

Scopriremo una nuova veste di Vicoli ed Arte, saremo pronti ad accogliere la ventiquattresima edizione dell’Ariano Folkfestival e un nuovo appuntamento con la XV esima edizione della Festa della Pizza. Non mancheranno le sagre, gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, le serate in compagnia della musica classica, le giornate dedicate agli sport, il teatro dialettale, le manifestazioni in ambito sociale. Lasciamoci stupire dalle novità, tutti in pista con Jazz Ariano o in tenuta sportiva con il Trekking Archeologico e infine abbracciamo una nuovo stile di vita con gli eventi green! Grazie a tutte le associazioni, grazie a quanti fanno di tutto per rendere la nostra città più vivibile e attiva. Buona estate a tutti, felice agosto all’insegna del vivere bene la propria città e Bella! Ariano a tutti! Enjoy yourselves!"

Andiamo con ordine. Ecco tutti gli appuntamenti a partire da oggi 3 agosto.

03 Agosto sabato Centro storico ARIANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (AIFF), Località Santa Barbara FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA BARBARA. Palazzetto dello sport TORNEO DI SITTING VOLLEY Località Camporeale II° RADUNO DI TRATTORI D’EPOCA.

04 Agosto Domenica Centro storico ARIANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (AIFF), Località Santa Barbara FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA BARBARA. Palazzetto dello sport TORNEO DI SITTING VOLLEY. Località Camporeale II° RADUNO DI TRATTORI D’EPOCA Centro sportivo La Tartaruga ARIANO BEACH FORUM

05 Agosto Lunedì Località Santa Barbara FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA BARBARA. Centro sportivo La Tartaruga ARIANO BEACH FORUM Villa Comunale BOTTARI DELLA CANTICA POPOLARE IN CONCERTO

06 Agosto Martedì Centro sportivo La Tartaruga ARIANO BEACH FORUM Biblioteca comunale P.S. Mancini IL MONDO IN UNA FAVOLA LABORATORIO DI FIABE NEL MONDO Villa Comunale JAZZ ARIANO 2019 La tartaruga GIOCHI SENZA FRONTIERE

07 Agosto Mercoledì La Tartaruga ARIANO BEACH FORUM Piazza Plebiscito ore 21.00 10° EDIZIONE NOTTE MAGICA TRA SORRISI, RICORDI E SOLIDARIETÀ

08 Agosto Giovedì Centro sportivo La Tartaruga ARIANO BEACH FORUM Via Annunziata Conservatorio VICOLI ED ARTE 2019 Via Annunziata Conservatorio CACCIA AL TESORO DEI LIBRI PER I VICOLI DI ARIANO Via Annunziata CERAMICA: LABORATORI ARTIGIANALI PER BAMBINI.

09 Agosto Venerdì Centro sportivo La Tartaruga ARIANO BEACH FORUM Via Annunziata Conservatorio VICOLI ED ARTE 2019 Palazzo degli uffici SUMMER PARTY 2 Via Annunziata Conservatorio CACCIA AL TESORO DEI LIBRI PER VICOLI DI ARIANO Via Donato Anzani IL CANTASTORIE ESIBIZIONE DI MAURIZIO PICARIELLO Villa Comunale Pista di pattinaggio Ore 19.00 LEZIONE E DIMOSTRAZIONE DI ZUMBA Via Annunziata CERAMICA: LABORATORI ARTIGIANALI PER BAMBINI.

10 Agosto Sabato Centro sportivo La Tartaruga ARIANO BEACH FORUM Via Annunziata Conservatorio VICOLI ED ARTE 2019 Via Annunziata Conservatorio CACCIA AL TESORO DEI LIBRI PER I VICOLI DI ARIANO Centro Storico NOTTE BIANCA 2019 Via Annunziata CERAMICA LABORATORI ARTIGIANALI PER BAMBINI.

11 Agosto Domenica Centro La Tartaruga ARIANO BEACH FORUM Centro Storico Intera giornata XXIII RIEVOCAZIONE STORICA DEL DONO DELLE SANTE SPINE santespine.it Località Camporeale Ore 09.00 – 24.00 3° ARIANO TUNING DAY Località Valleluogo Ore 09.30 – 13.00 TREKKING E SAPORI A VALLELUOGO.

12 Agosto Lunedì Centro sportivo La Tartaruga ARIANO BEACH FORUM Centro Storico Intera giornata XXIII RIEVOCAZIONE STORICA DEL DONO DELLE SANTE SPINE.

13 Agosto Martedì La Tartaruga ARIANO BEACH FORUM Centro Storico Intera giornata XXIII RIEVOCAZIONE STORICA DEL DONO DELLE SANTE SPINE santespine.it Piazzetta S. Stefano BUFFATA DE LI STRAZZATI.

14 Agosto Mercoledì Piazza Enea Franza Località Calvario ARIANO FOLKFESTIVAL. Villa Comunale Anello perimetrale del Castello Normanno Ore 08.00 – 20.00 12 ORE NO STOP PER LA VITA PRATO ENTRATA VILLA COMUNALE Ore 17.00 – 20.30 L’ISOLA CHE NON C’È’ GONFIABILI PER BAMBINI INGRESSO VILLA COMUNALE Ore 17.00 – 20.30 DIMOSTRAZIONE GRATUITA DI TENNIS. Biblioteca Comunale P.S.. Mancini IL MONDO IN UNA FAVOLA - LABORATORIO DI FIABE Area Ariano Folkfestival FOLKART Piazza Plebiscito BEATLES E DINTORNI MEMORIAL FRANCO E GIANNI GRASSO E SALVATORE DE DOMINICIS.

15 Agosto Giovedì Piazza Enea Franza Località Calvario ARIANO FOLKFESTIVAL Area Ariano Folkfestival FOLKART Parcheggio Valle Ore 19.00 – 24.00 FESTA DELLA TERZA ETÀ .

16 Agosto Venerdì Piazza Enea Franza Località Calvario ARIANO FOLKFESTIVAL Area Ariano Folkfestival FOLKART Auditorium Comunale CINEZONE 10 – Piazzetta Ettore Scola RACCONTI DI VIAGGIO: CONVERSAZIONE CON MERCEDES PEON Località Frolice-Bosco XV EDIZIONE FESTA DELLA PIZZA 2019

17 Agosto Sabato Piazza Enea Franza Località Calvario ARIANO FOLKFESTIVAL Area Ariano Folkfestival FOLKART Auditorium Comunale CINEZONE Piazzetta Ettore Scola RACCONTI DI VIAGGIO: CONVERSAZIONE CON SKARRA MUCCI Località Frolice-Bosco XV EDIZIONE FESTA DELLA PIZZA 2019

18 Agosto Domenica Piazza Enea Franza Località Calvario ARIANO FOLKFESTIVAL Area Ariano Folkfestival FOLKART Località Frolice-Bosco XV EDIZIONE FESTA DELLA PIZZA 2019. Villa Comunale MANIFESTAZIONE EQUESTRE.

19 Agosto Lunedì Località Frolice-Bosco XV EDIZIONE FESTA DELLA PIZZA 2019.

20 Agosto Martedì Parcheggio Valle SERATA MUSICALE Centro Sportivo La Tartaruga END-SUMMER PARTY.

21 Agosto Mercoledì Villa Comunale LA NOTTE DEI DESIDERI SOSTENIBILE.

22 Agosto Giovedì Località Cardito, Tesoro e Martiri GIORNATA DELL’AMBIENTE.

23 Agosto Venerdì Arena Mennea Ore 08.00 – 20.00 CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA LEGGERA CATEGORIA CADETTI E CADETTE Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T.

24 Agosto Sabato Arena Mennea Ore 08.00 – 20.00 CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA LEGGERA CATEGORIA CADETTI E CADETTE Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T. Museo Civico e della Ceramica Ore 18.00 INCONTRO TEMATICO SUI VALORI DELLA FAMIGLIA Villa Comunale EMERGENCY DAY Villa Comunale Cedro Libanese Ore 21.00 RASSEGNA TEATRALE TONINO LA VITA CUTICONE VOLEVA GIUSTIZIA Commedia Teatrale di Luigi Pietrolà Villa Comunale VILLA SUMMER PARTY.

25 Agosto Domenica Arena Mennea Ore 08.00 – 14.00 CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA LEGGERA CATEGORIA CADETTI E CADETTE Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T. Villa Comunale Anello Perimetrale Del Castello Normanno Ore 08.00 – 14.00 AUTO-MOTO PASSEGGIATA ARIANO IN MOTO Pineta Villa Comunale Ore 10.00 GIMCANA PER BIMBI CON LE BICICLETTE Centro Sportivo La Tartaruga Ore 16.00 PARTITA DI CALCETTO CON I RAGAZZI DELLA FONDAZIONE MAINIERI Località Starza TREKKING ARCHEOLOGICO MUSEO CIVICO E DELLA CERAMICA Ore 18.00 INCONTRO TEMATICO SUI VALORI DELLA FAMIGLIA Villa Comunale Cedro Libanese Ore 21.00 RASSEGNA TEATRALE TONINO LA VITA VARIETÀ’ IN MEMORIA DI LUCIANO DE CRESCENZO E LUIGI CAMILLERI.

26 Agosto Lunedì Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T. Villa Comunale GIOCANDO CON LE TRADIZIONI – ATTIVITÀ PER I BAMBINI.

27 Agosto Martedì Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T.

28 Agosto Mercoledì Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T.

29 Agosto Giovedì Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T. Museo Civico e della Ceramica Ore 19.00 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA LUIGI GAGLIARDI Pianoforte VITTORIO FUSCO Violino ERSILIA SFARZO Soprano

30 Agosto Venerdì Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T. Museo Civico e della Ceramica Ore 19.00 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA IL COLORE DEI SUONI NICOLA COLACURCIO Pianoforte VANESSA OTTAVIANO Clarinetto FRANCESCA CICCONE Mezzosoprano SABINO MATTA Pittore.

31 Agosto Sabato Centro Storico CRONOSCALATA CICLISTICA MEMORIAL CICCIO MACCHIONE

01 Settembre Domenica Villa Comunale Cedro Libanese Ore 17.00 – 20.00 GIORNATA DI FITNESS.

07 Settembre Sabato Borgo della Guardia – Casalino Ore 14.00 – 22.00 INVASIONE POETICA

08 Settembre Domenica Arena Mennea Ore 10.00 –20.00 ENTRA NELLA MISCHIA Quinta edizione di Rugby per tutti.

14 Settembre Sabato Palestra annessa dell’Istituto Comprensivo Don Milani – Ex Covotta Ore 18.00 – 21.00 ESIBIZIONE DI TIRO CON L’ARCO PROVE PRATICHE DI TIRO CON L’ARCO CON GLI ISTRUTTORI DI PRIMO LIVELLO DELLA FITARCO: MARIANNA ROGAZZO E DOMENICO PAONESSA

18 Settembre Mercoledì Museo Civico e della Ceramica Ore 18.00 INCONTRO TEMATICO IL SONNO È VITA. DALLA GENETICA DEL SONNO ALL’EPIGENETICA.

28 Settembre Sabato Arena Mennea CAMPIONATI DI SOCIETÀ MASTER DI ATLETICA LEGGERA.

29 Settembre Domenica Arena Mennea CAMPIONATI DI SOCIETÀ MASTER DI ATLETICA LEGGERA.