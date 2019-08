Spegne oggi 18 candeline Giuseppe Grimaldi Festa grande a Forino. Gli auguri per il traguardo della maggiore età

«Una tappa importante per te che da diciotto anni riempi la nostra vita. Ogni giorno la tua gioia, il tuo sorriso, la tua lealtà e la tua tenacia, nel voler raggiungere sempre l’obiettivo, ripagano il nostro amore e il nostro impegno quotidiano. Oggi non è un punto di arrivo, ma una partenza per una vita da vivere alla grande. Vivi al massimo, ma sempre con la testa sulle spalle. Ti auguriamo un futuro splendido, ricco di traguardi personali e professionali. Buon compleanno!».

Auguri da papà Ciro, mamma Carolina, dal fratellone Luigi e dalla cognata Antonia.