La promessa di Francesco e Anna Ieri la cerimonia davanti al primo cittadino di Forino

Si sono giurati amore eterno Francesco Rinaldi e Anna Calienno. Ieri la cerimonia davanti al primo cittadino di Forino Antonio Olivieri.

«Che possiate sempre tenervi per mano e guardarvi negli occhi come avete fatto in questo giorno particolare. Siete la nostra gioia». Auguri dai genitori Luigi e Annamaria Rinaldi, e Gaetano e Adriana Calienno.