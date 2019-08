Estate arianese: anziani in festa Si rinnova come ogni anno la giornata dedicata alla terza età

Giovedì 15 agosto 2019 alle ore 19,00 sul piazzale del parcheggio Valle, appuntamento con la festa della terza età, iniziativa dedicata alle persone anziane e non solo, che amano il ballo.

La manifestazione è inserita nel programma dell’estate arianese 2019 e, come è ormai consuetudine, si tiene la sera di ferragosto.

L’evento, ogni anno, è sempre molto atteso dalla popolazione arianese, in quanto il ballo, la musica e il movimento rappresentano un viatico importante per combattere la solitudine, come attività di svago e di socialità specifiche per la III età, in modo da promuovere la salute ed il benessere.

L’organizzazione della serata è stata curata dal centro sociale polivalente, in collaborazione con le associazioni terza età del territorio.