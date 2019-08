Cristiano Godano autore dei Marlene Kuntz ospite a Zungoli Una chiacchierata al tramonto, nel suggestivo salotto all’aperto dell’ex convento

Venerdì 16 agosto 2019, ore 18:30, nell'ex convento Francescano di Zungoli si terrà "Fragori nella mente" con Cristiano Godano, il cantante, chitarrista e autore dei Marlene Kuntz.

Sarà una chiacchierata al tramonto, nel suggestivo salotto all’aperto dell’ex convento di Zungoli, uno dei borghi più belli d’Italia, per conoscere il mondo artistico di Cristiano Godano, ripercorrere le fasi salienti della sua carriera con incursioni nel mondo musicale e letterario, e con tante parentesi aperte sul suo mondo artistico.

Durante il dialogo Cristiano si accompagnerà con la chitarra acustica e riproporrà alcuni pezzi del repertorio dei Marlene Kuntz.

Le musiche e le parole della serata verranno “trasformate” in immagini in una sessione di live painting, per creare un ricordo indelebile su tela, oltre che nella mente dei partecipanti. L’ingresso è gratuito, la “chiacchiera” libera.