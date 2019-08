A Taurasi, il 16 agosto, cornetti caldi e karaoke L'iniziativa del Forum delle donne

L'appuntamento è per venerdì, 16 agosto, a partire dalle 21, a Taurasi. Dove il Forum delle donne esordirà, all'interno del programma ”Agosto in Festa a Taurasi”, con la prima edizione dell’evento “Karaoke e croissants”. La villa comunale sarà la location di una serata all’insegna dell’allegria, con tanta musica e karaoke.

L'invito a partecipare, rivolto a “taurasini e non, giovani e meno giovani”, arriva da Claudia D'Ambrosio, segretaria del Forum. “'Intonati'...divertitevi a cantare le vostre canzoni preferite – scrive - e sfidatevi in entusiasmanti contese canore. 'Stonati'...non esitate a cimentarvi in improbabili esecuzioni, strappate un applauso per il coraggio e la simpatia. La serata si concluderà con musica

disco, balli di gruppo e di coppia. Cantare e ballare insieme sarà dolce come la calda cornetteria e la sangria che delizieranno i nostri palati e allieteranno i nostri cuori”.