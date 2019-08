"Tutti insieme per un mondo #plasticfre" Ruggero II nell'ambito del progetto scuola lavoro presenta “My Mergency”

Le classi III, IV e V dell'Indirizzo Lad dell'Istituto Superiore Ruggero II nell'ambito del progetto scuola lavoro presentano “My Mergency” 15, 16, 17 e 18 agosto, in concomitanza con l'Ariano Folk Festival sede del “Forum dei Giovani” via Tribunali ad Ariano Irpino orario continuato dalle 8:30 alle 00:00.

“Siete rimasti senza scuse e noi siamo rimasti senza più tempo”, Greta Thunberg Il filmato vuole essere una riflessione sull’emergenza climatica e sull'inquinamento ambientale, in particolare quello della plastica negli oceani che mette a rischio la vita di numerose specie marine e compromette il delicato equilibrio del nostro ecosistema.

Noi, come generazione FridayForFuture, vogliamo mandare un messaggio per sensibilizzare le persone su questo argomento, sottovalutato dai più nonostante l’evidenza ed i continui appelli da parte di numerosi esperti, accademici e scienziati. Crediamo sia importante prendere consapevolezza della portata del fenomeno ed assumere comportamenti opportuni per arginare il problema, sia a livello di scelte istituzionali che personali. Ciascuno di noi nel suo piccolo può contribuire per un mondo #plasticfre.