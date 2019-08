Mercedes Peòn, la stella del folk gallego ad Ariano "L'Ariano folk festival, per noi artisti che viviamo suonando, è un’esperienza unica"

E’ la stella indiscussa del folk gallego, e una delle donne più influenti tra i cosiddetti "fenomeni artistici femminili mondiali":Mercedes Peón, dirompente polistrumentista –suona tastiere, basso elettrico, percussioni, gaita e clarinetto- e compositrice, èla protagonista assoluta della seconda giornata dell’Ariano Folkfestival e salirà sul main stage venerdì 16 agosto alle ore 22.00.

«Un’occasione – dice Mercedes Peón – per dare spazio al linguaggio della musica. Questo festival, per noi artisti che viviamo suonando, è un’esperienza unica»

“Tra i migliori artisti world music”(BBC), battezzata come la “Sinead O’ Connor della Galizia”, Mercedes Peón, in oltre vent’anni di attività ha raccolto un inestimabile patrimonio di conoscenza sulla musica popolare della Galizia, che ha condiviso con le giovani generazioni insegnando nelle più prestigiose università, tra cui la Sorbonne, L’univesità di O Porto, e l’Università di Galles. Galicia Critics Awards, Music category, 2018. “Stilisticamente ha l’audacia de Björk, la profondità di Pj Havey, e il ritmo di Fatboy Slim” (El Mundo) e la sua live performance che è una vera e propria esplosione di forza e di energia.

Per l’occasione Mercedes Peón presenterà il suo ultimo lavoro, Deixaas, il quinto album registrato insieme ad altre due artiste: Ana García Fernández (pianoforte, sampler e voce), Mónica de Nut (voce) e risultato di una lunga fase di ricerca che partendo dalla musica tradizionale in cui la Peón è un riferimento internazionale, unisce anche la sperimentazione, combinandola con l’elettronica e con i suoni registrati nel cantiere navale dell’area di Ferrol, a nord de La Coruna, dove abita.

Il concerto di Mercedes Peón sarà preceduto da Vivi Pozzebon, - alle ore 18.00 - cantante e percussionista argentina(tra le poche al mondo), in un’esibizione da solista. Seguiranno i The bongo hop, l'ultima creatura del DJ, produttore e trombettista francese, Etienne Sevet. La band dal vivo è una vera e propria tempesta tropicale, con una potente sezione di fiati groove afro incalzanti, con suoni elettrici e voci cristalline: un mix tutto da ballare, di sound e influenze diverse, dall’afrobeat alla musica colombiana, fino al jazz. A concludere il programma della prima parte della serata, sarà la leggendaria band andalusaEskorzo, un punto di riferimento mondiale della musica fusion, considerata da molti critici come la miglior rappresentante del “rock de mestizaje”. Si continua a ballare fino alle prime luci dell’alba, con il dj set di Pushin Wood Soundsystem, il duo che mixa ogni tipo di suono da ogni parte del mondo.

I concerti del 17 agosto riprenderanno al Castle Stage alle 18.00 con Neuza, la stella della canzone capoverdiana, considerata dalla critica l’erede della compianta diva scalza, Cesària Èvora monumento della musica di Capo Verde. Al main stage dalle22.00 si comincia con il concerto dei Rumbaristas, un caliente quartetto formato da musicisti provenienti da Spagna, Francia e Belgio. Si esibirà anche Skarra Mucci, conosciuto dai più con lo pseudonimo di 'The Raggamuffin'', uno dei più eccentrici e versatili artisti in circolazione, con sonorità che spaziano tra soul, gospel, reggae, dancehall, rap e R&B. A seguireL'Entourloop. Chiuderà la serata lo straordinario musicista e producer francese Manudigital accompagnato dall’inglese MC Deemas Jay, con il suo inseparabile synth Casio MT40 ed un armamentario di drum machine ad effetti vintage. Protagonista della scena reggae europea da oltre quindici anni, Manudigital è uno degli artefici di quell'attitudine “nu-digital” che ha riscoperto e riattualizzato la dancehall music di fine anni ‘80, con eccitanti nuove produzioni ricche di creatività ed energia nell'utilizzo di suoni potenti e minimali.

Ma il clou della kermesse, si raggiungerà nella giornata di chiusura del 18 agosto con un carnevale estivo, colorato e trasgressivo che invaderà le strade del centro storico, a partire dalle 13.00 e fino a notte fonda. Naturalmente protagonista sarà sempre la musica, con i Muyayo Rif, un gruppo formato da otto eccezionali animali da palcoscenico, rapprensentanti della migliore tradizione di mestizo catalano; i Marcel et son Orchestre, l’ensemble di Calais, noto per il suo rock festoso dagli accenti punk e ska, e i dj set di Supersan, (Panama Cardoon & Mister Kentro) e Coqò djette. E per concludere Dox Martinnome d’arte di Martin Meissonier, leggendario produttore di Fela Kuti, Manu Dibango, Don Cherry, Khaled, che scalderà la platea con il suo personalissimo remix di “pepite” dal mondo.

Al termine dei concerti, la festa continua con dj set nei principali locali della città. Come ogni anno al festival si potrà campeggiare nell’area dedicata al camping, e partecipare alle numerose attività collaterali in programma, che includono teatro, con lo Spazio Teatro, cinema, con la Cinezone, letteratura, con la Bookzone, lezioni diYoga e i “Racconti di viaggio” con interviste agli artisti. Oltre al nuovo Photocontest che quest’anno propone una mostra diffusa in tutta la città.