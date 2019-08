Aperte le iscrizioni per la caccia al tesoro ad Ariano Ecco le indicazioni

Aperte le iscrizioni per la caccia al tesoro organizzata dalla cooperativa Artour. I primi 100 bambini che si iscriveranno alla caccia al tesoro avranno in omaggio una maglietta Lego in ommaggio.

Ecco alcune informazioni per partecipare: Iscrizione 2€ Squadre da 3 persone. Un premio per categoria 5-10 anni compiuti composto da n.3 scatole lego City; Un premio per categoria 11 anni in poi composto da n. 3 scatole Lego City. Foto Ariano dall'alto Francesco Lops.