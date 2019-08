Fede e devozione a Carpignano per la Madonna Nera Un carro di 18 metri in onore della Vergine

Quattro giornate all'insegna della spiritualità vista la grande devozione nei confronti di Maria Santissima di Carpignano ed i tanti pellegrini attratti dal bellissimo Santuario dedicato alla Madonna nera, ma anche al divertimento ed al folklore con serate di musica, cabaret, buon cibo e poi con la tirata del Carro.

Tutto organizzato nei minimi dettagli dai Padri Mercedari con il Rettore del Santuario, Padre Antonio Venuta, dai "Ragazzi del Santuario" e, naturalmente, con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

Si comincia questa sera alle 21,00 con l'adorazione Eucaristica in preparazione alla solennità della Madonna di Carpignano e poi alle 21,30 tutti "all'Aia dei Cogliani" dove si suonerà, si ballerà e si mangerà fino a tardi: specialità "il calzone fritto".

Domani, venerdì 30 agosto, uno dei momenti più attesi: il trasporto del Carro, antavico rito di ringraziamento. L'immagine della Madonna sarà trasportata su un obelisco di paglia montato su un carro trainato dai buoi. Una tradizione ripresa a Carpignano da sette anni a questa parte e che ogni volta viene arricchita, tant'è che quest'anno il Carro sarà alto ben 18 metri. Si comincia alle 19,00 con partenza dalla rotatoria. La sera poi, dalle 21,00 sagra e musica nel piazzale del Santuario.

Sabato 31 agosto intenso programma religioso con un incontro tra fedeli alle 18,15 presso le Suore Betlemite e poi a seguire la Messa presso Santa Maria Maggiore e la processione per le strade di Grottaminarda. In serata si balla nel piazzale del Santuario con la tarantella di Montemarano del gruppo folk "Piccimondo" e si mangia con la sagra nei giardini del Santuario.

Il programma per domenica 1° settembre vede alle 10,00 il motoraduno "Motociclisti solidali" con la II benedizione del "Motolito"; alle 10,30, alla presenza delle istituzioni, in particolare del Sindaco, Angelo Cobino e di altri primi cittadini con fascia Tricolore, l'arrivo e la benedizione dei buoi che hanno tracciato con l'aratro il tradizionale solco da Flumeri a Carpignano, a seguire la Messa. In serata a partire dalle 21,00 prima il concerto degli "Aironi Neri" cover band dei Nomadi e poi lo spettacolo di cabart dei comici di "Made in Sud" gli "Arteteca", Enzo & Monica.