Yorkshire scappa da un recinto: chi lo ha salvato ci contatti L'animale necessita di cure urgenti, proprietari disperati

Appello urgente da Avellino. Altezza Conad Variante. E' da qui che si sono perse le tracce di un dolcissimo Yorkshire terriero di razza piccola che necessita di cure.

Sarebbe stato caricato in auto, da una persona sensibile, quindi in buona fede, per evitare che potesse essere investito dalle auto in transito.

"Chi legge questo annuncio, ci contatti immediatamente." Purtroppo gli operai hanno lasciato il cancello aperto,e questo dolce batuffolo non ha esitato a scappare, su un'arteria a scorrimento veloce.

E' stata sporta denuncia di smarrimento . Non è stato portato all'Asl per la verifica del chip, quindi chiunque lo abbia preso, si spera possa ora riconsegnarlo ai proprietari.

La volontaria Costantina 327.1499124 la.proprietaria 393.453755318. Oppure potete contattare la nostra redazione ai segienti numeri 0825.23743 o 371.3026306.