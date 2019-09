Buon compleanno ad Aurora Pia Apuzza L'angolo degli auguri

“Ciao stellina, oggi spegni 5 candeline, un giorno speciale e festoso per te, una grande gioia per tutti noi. Il prossimo anno una sola manina non ti basterà più, sei diventata grande. Ieri mi hai fatto sorridere quanto con ingenuità mi hai domandato: “Ziaaa ma tu ci sarai alla mia festa? Non dimenticarti”. Come potrei dimenticare

chiacchierona, me ne hai parlato per l’intera serata. Possano i tuoi anni vivere sempre nella stagione più bella, sbocciare ogni giorno come variopinti e odorosi fiori di primavera. Il mio augurio più grande per la vita, una splendida favola, dove regni amore, serenità, gaiezza e tu piccola mia, la principessa più bella”. Zia Daniela.