Viale in sport: Pro loco e Coni in campo a Mercogliano Settimana europea dello sport, Irpinia protagonista

Domenica 8 settembre il piazzale antistante la piscina di comunale di Mercogliano ospiterà “Viale in Sport”, villaggio dello sport dedicato a bambini, ragazzi ed adulti, organizzato dalla Pro Loco Mercogliano e dal Coni Comitato Provinciale di Avellino con il patrocinio del Comune di Mercogliano e inserito nella settimana europea dello sport, promossa dalla commissione europea allo scopo di stimolare i cittadini dell’Unione a praticare attività fisica e divulgarne i benefici fisici e mentali.

“Si rafforza la collaborazione tra il Coni Avellino e la Pro Loco Mercogliano – commenta il delegato del Coni Comitato Prov. di Avellino, Giuseppe Saviano - a dimostrazione di un’attenzione sempre alta verso la promozione dell’attività fisica di base, anche per gli sportivi diversamente abili”.

“Viale Sport” è tradizionalmente l’evento che saluta l’estate, è una domenica mattina di sano svago al centro città, un’occasione per condividere insieme a tutta la famiglia il piacere dell’attività sportiva all’aria aperta e conoscere nuove discipline sportive.

“Festeggiamo la settima edizione di Viale in Sport – dice il Presidente della Pro Loco Mercogliano, Stefania Porraro - con l’inserimento dell’evento nella settimana europea dello Sport. Ci uniamo, dunque, agli altri paesi dell’Unione che, per tutto il mese di settembre, si impegneranno a diffondere il messaggio #beactive, ovvero a promuovere lo sport in tutte le sue forme, quale strumento di benessere fisico, ma anche di inclusione sociale, di tolleranza e di aggregazione”.

A partire dalle ore 10, dunque, tutti potranno cimentarsi in percorsi motori, basket, pallavolo, tennis, calcetto, scherma, taekwondo, ballo, zumba, pattinaggio, badminton, pesistica, sfidarsi in una partita a scacchi, assistere ad esibizioni e lezioni con maestri federali.